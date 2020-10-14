傳恒大地產最大戰投山東高速或明年初到期後退出投資

據了解，山東高速集團旗下4家公司共向恒大戰略投資230億元人民幣，上述報道稱，山東高速目前並未簽署承諾放棄回購的協議。消息人士又透露，山東高速認為該項投資屬於財務投資性質，故傾向於在明年1月到期時實施回購。而國資委擔心國有資產流失，不支持山東高速放棄回購。恒大則提議部分回購，雙方仍在商談中，存在變數。

恒大集團回應《東網》時表示，目前雙方正在積極談判中，進展一切正常，正朝着將戰略投資轉為普通股權的方向努力，近期會有結果。

據內地媒體指出，恒大正與剩餘持有恒大地產總額282億人民幣的戰略投資者進行商談。當中230億元人民幣為山東高速的投資。另據悉，山東高速給恒大拆借的資金遠不止230億元人民幣，且利息在10%以上。

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