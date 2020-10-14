山東墨龍發盈警
2020年10月14日 18:39
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山東墨龍(00568)發盈警，預期截至9月30日止第3季，股東應佔虧損介乎1.1億至1.4億元人民幣(下同)，相比去年同期虧損5,118.81萬元，虧損最多擴大約1.7倍；今年首9個月股東應佔虧損料介乎2.2億至2.5億元，相比去年同期虧損3,317.52萬元，虧損最多擴大約6.5倍。
該公司指出，首9個月營業收入、淨利潤均出現大幅下滑，主要因為新冠疫情及國際油價波動影響，國內外油田鑽井開工率下降，下游市場需求趨於收縮，訂單量明顯減少；管類產品的銷售價格下降明顯，較去年同期下降約20%，且受原輔料供應受限等市場因素，鐵礦粉採購價格大幅上漲，導致期內產品的毛利率持續下降；受投資者訴訟案件影響。
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