合生創展首9個月合約銷售金額逾220億人幣

首9個月物業合約銷售面積為約1,213,783平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米17,425元，較去年同期每平方米14,143元上升23.2%。

單計9月份，淨總合約銷售為34.3億元；其中單月物業合約銷售約32.78億元；其中單月裝修合約銷售約1.52億元。

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