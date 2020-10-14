合生創展首9個月合約銷售金額逾220億人幣
2020年10月14日 18:40
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合生創展集團(00754)公布初步營運數據，於截至今年9月30日止9個月，集團總合約銷售金額約220.16億元人民幣(下同)，較去年同期上升32.8%；其中物業合約銷售約211.5億元，按年升30.3%；其中裝修合約銷售約8.66億元，按年升150.3%。
首9個月物業合約銷售面積為約1,213,783平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米17,425元，較去年同期每平方米14,143元上升23.2%。
單計9月份，淨總合約銷售為34.3億元；其中單月物業合約銷售約32.78億元；其中單月裝修合約銷售約1.52億元。
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