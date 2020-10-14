旭輝控股首9個月合同銷售額逾1500億人民幣

於今年9月，集團合同銷售金額約260.3億元，合同銷售面積約195.46萬平方米。期內合同銷售均價約13,300元/平方米。該月合同銷售均價較低主要是由於期間部分回遷安置房入市銷售、項目組成及地區組成變化，預期隨著第4季度各地商品房銷售持續增長，合同銷售均價將逐步回升至正常水平。

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