大摩：中國未來十年或仍歸類新興市場 股指佔比可達56%

外國媒體報道，摩根士丹利的量化策略師Fran Chen表示，到了2027年中國在MSCI發展中市場旗艦股票指數中的佔比將達到56%，令其他發展中國家難以吸引投資者的關注。

他指出，隨着中國的權重達到50%或以上，新興市場與中國之間將變得不可區分，相關性將達0.95或以上，「這一過程令規模較小的市場和股票邊緣化，它們正在愈來愈多地被排除在投資組合之外」。

該策略師同時指出，中國在十年內還可能仍被歸類為新興市場，但在一些標準上被定義或升格為發達市場的地位，比如股票市場規模和流動性，並有望在2028年達到MSCI的發達市場標準。

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