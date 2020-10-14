新盤動向：柏傲莊I已錄逾1.5萬個登記 成今年新票王

項目日前加推2號價單共涉211伙，當中包括64伙一房、79伙兩房及68伙三房戶，實用面積350至835方呎，扣除最高20%總折扣後，折實平均呎價19,999港元，較首張價單高約5.7%，折實售價介乎721萬至2,033.8萬元，呎價則由17,149至24,503元。

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