渣打主席韋浩思︰冀允許銀行靈活分派股息

他認為，監管機構應該讓銀行更靈活彈性處理派息事宜，包括讓銀行自行決定利用有餘的資本來派息給股東。

新冠肺炎疫情肆虐全球，渣打集團如其他英國銀行，被迫暫停向股東支付股息。韋浩思表示，該行保留了資本應對新冠肺炎所帶來的危機，銀行已經從那時起建立了「緩衝機制」應對疫情。他又指，若投資者無法從中獲得任何回報，銀行將要很難說服投資者繼續投資銀行業。

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