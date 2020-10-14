新股專輯：螞蟻集團澄清無承銷自身上市股份

世紀新股螞蟻集團預計10月底於香港及內地上市，集團的旗艦支付平台支付寶，代銷5隻投資螞蟻集團IPO的共同基金。報道指，中證監正研究支付寶是否涉及利益衝突，因此延遲批准螞蟻集團IPO。

螞蟻集團發言人回應指，「本次參與螞蟻集團IPO戰略配售的新發公募基金，在投資決策及銷售運作中遵守現有內地監管規定，獨立運作。有關基金公司、螞蟻集團均進行了充分的披露。作為相關基金銷售渠道之一，螞蟻並不承銷自身的上市股份。根據規定，相關基金投資方向由基金經理自行決策，參與螞蟻集團IPO戰略配售最高比例不得超過自身募集資金的10%。」

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