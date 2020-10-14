新盤UPDATES：發展商加速推盤吸客　特色大宅屢獲高價承接

新盤市場氣氛活躍，除了新界東大型新盤入票量持續急升外，傳統豪宅區內特色大宅亦屢錄高價承接，刺激其他發展商亦加速部署推盤吸客。

柏傲莊I已錄逾1.5萬個登記 成今年新票王

項目日前加推2號價單共涉211伙，當中包括64伙一房、79伙兩房及68伙三房戶，實用面積350至835方呎，扣除最高20%總折扣後，折實平均呎價19,999港元，較首張價單高約5.7%，折實售價介乎721萬至2,033.8萬元，呎價則由17,149至24,503元。

ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶2.38億沽 呎價近7.15萬雙破頂

單位屬四房四套大宅間隔，盡覽加多利山及洋房群景觀，設有私人電梯大堂，私隱度高。是次成交價包括3個車位。

該公司集團聯席董事田兆源稱，項目備受富豪家族及企業家追捧，是次買家鍾情加多利山地段，睇好豪宅承接力。項目更為集團繼西貢133 PORTOFINO後，全港第2個獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，住戶可享健康潔淨生活，設空氣質量監測器及紫外光殺菌空氣淨化系統。

帝御‧金灣連花園戶呎售逾1.84萬元

133 PORTOFINO特色戶售近四千萬 呎價逾3.2萬料區內新高

133 PORTOFINO共33伙，包括26伙分層單位及7幢洋房，已開放現樓予客人預約參觀。項目為香港首個榮獲國際級《WELL建築標準™️》Core V.2認證的住宅項目，《WELL建築標準™️》是全球首個融合建築及身心健康的建築標準認證體系，從而提升可持續發展。

EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首推50伙 入場費843.8萬

各區新盤蜂擁登場。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證表示，黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，首張價單推出50伙，實用面積258至428方呎，扣除120天成交計劃可享折扣6%後，折實售價由843.8萬至1,612.6萬港元，呎價介乎25,986至39,873元。

買家亦可選用1,440天成交期入市，並可提前入住，期間可將單位分租率先享受租金回報，而首批推出單位亦將會送出6個月管家服務。周四(15日)起開放示範單位及收票，最快下周開售。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，港島區新盤供應短缺，今年區內暫錄成交中，僅約4.8%為一手單位，加上是次項目提供吸引付款計劃，相信銷售反應將會理想。

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