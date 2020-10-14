86%企業領袖認同遙距辦公 潛在危機係...

新冠肺炎疫情迫使不少企業改用遙距辦公，Verizon Business報告顯示，全球86%受訪企業領袖認為疫情後，數碼工作場所將與實體辦公室並存。不過，有35%受訪者認為網絡安全是數碼工作的潛在障礙。

報告指，有78%受訪者預期遙距工作量會增加，惟並不意味著將來每個人都會在家工作，相反企業將可選擇哪些類型的工作和哪些人員需要親身上班，以及在哪些範疇可透過虛擬辦公提升效率和生產力。

調查亦顯示遙距工作的好處，52%受訪者體驗到協作的改善，57%指可增加業務的靈活性，以及44%受訪者認為生產力有提升，惟網絡安全被35%受訪者視為可能減慢工作數碼化趨勢的潛在障礙。另有86％表示，應對數據安全對未來從數碼投資獲益最為重要。

事實上，隨着5G日益發展，企業亦會有更多革新。有兩成受訪人士指，5G科技能做到以往不能做到的工作；28%則相信有助探索新的商業模式，更有41%預期其公司會於未來兩年內應用5G，包括部署更高質素的視像、擴增(AR)或虛擬實境(VR)應用程式。

Verizon Business環球企業總裁Sampath Sowmyanarayan表示，全球疫情加快工作環境數碼化的步伐，而企業領袖需運用現時的經驗，為未來的挑戰好準備。

他續指，了解企業的的網絡、網絡安全和員工協作系統在疫情期間如何運作，有助為未來的發展提供藍圖。若企業立即採取行動，便可以捕捉員工和客戶的需求，在邁向新常態時使整個企業維持一致。

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