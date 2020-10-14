新股專輯：嘉泓物流暗盤曾潛水 捷心隆曾升1.8倍

嘉泓物流於輝立交易場以高位3.01元開市，隨後向下，低見2.32元，較招股價2.66元挫12.78%，最終微升1.5%，收市報2.7元，每手帳賺40元。在耀才暗盤交易市場高開5.26%，報2.8元，屬盤中高位，一度跌逾6%，最終收報2.67元，微升0.37%，每手帳面獲利10元。

嘉泓物流以略高於中間價2.66元定價，公開發售超額認購33.31倍。一手中籤比率20%，申請200手才穩獲1手。

捷心隆超購12.47倍，一手中籤比率10.01%，申請35手才穩獲1手。

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