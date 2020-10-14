人民幣升勢難抑　料年底兌117港元

人民幣匯價早前升勢凌厲，中國人民銀行旋即出招抑制人民幣強勁的升幅，本周一起將外匯風險準備金率「歸零」，不過，該招僅令人民幣短暫回落，周三在岸收市價中止兩日連跌，收升15點子，報6.7370兌每美元。銀行界預期，美匯指數持續呈強難擋人民幣升勢，若民主黨候選人拜登最後當選美國總統，不排除人民幣匯價會上衝至6.6兌每美元關口，即每百港元約兌85元人民幣，亦即每百人民幣約兌117港元。

上周五(9日)在岸人民幣單日急升1.43%，創近一年半以來高位，惟人行出招將遠期售匯業務的外匯風險準備金由20%降至零，意味減低內地企業於在岸市場對沖人民幣的成本，變相鼓勵市場買外匯、沽人民幣，為人民幣帶來回調壓力。

目前市場仍在消化調降風險準備金率的政策，近日滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民指出，人行新政策是為了恢復匯率雙向波動的預期，不一定改變整體走勢，隨着外資增配內地資產，資金料會長期流入人民幣。高盛亦預期，中國經濟未來6至12個月可望保持強勁增長，由於內地利率較高，吸引資金流入，維持人民幣未來一年升至6.5兌美元的預測，惟短期匯率「雙向波動」風險將加大。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，美匯指數有機會進一步下探，即使人行出招遏抑人民幣升勢，料僅屬短期效用，倘若拜登最後當選，中美貿易協議或隨之終結，屆時人民幣或會高見6.6兌每美元水平，即較周三收市價有約2%升值空間。

值得注意的是，日本官方數據顯示，今年4月至7月期間，中國淨買入日本國債規模較去年同期多3.6倍，高達1.46萬億日圓(約1,071億港元)，相比之下，同期美國的購買量僅增加30%。分析認為，日本國債收益不高，中國此舉未必只着眼投資回報，反而可能是試圖透過購買以日圓計價的日本國債來拋售人民幣，以抑制人民幣升值。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299