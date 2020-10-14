夜市UPDATES：美股走勢反覆　港股夜期跌70點

投資者正在評估新一輪業績期、美國財政刺激僵局及大選等消息，美股升幅大為收窄，其中道指目前報28,714點，升35點或0.12%；標指報3,514點，跌2點或0.07%；納指報11,857點，跌6點或0.06%。另外，港股期指夜市報24,596點，跌12點，低水71點。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾承認，11月3日大選前通過大規模抗疫紓困財政刺激計劃的努力已經失敗，他轉而尋求在本月底前，通過他提出的規模約為5,000億美元的方案，但眾議院議長佩洛西已經拒絕。

2020年美國總統大選進入最後的衝刺階段，多個民調顯示，民主黨候選人拜登領先特朗普超過10個百分點，不過也有分析指出，儘管拜登在搖擺州的領先優勢總體上強於特朗普，但隨着疫情和經濟危機的持續，實際選舉結果仍不確定。

Commonwealth Financial Network首席投資官Brad McMillan說，市場現在希望選舉順利進行、大規模刺激計劃、疫情結束、經濟明年初恢復到2019年正常水平，但警告市場的樂觀情緒可能容易受到壞消息的影響，特別是在一些地區疫情惡化的情況。

【21:30】儘管銀行股表現參差，美股開市早段靠穩，道指升57點，至28,737點；納指升56點，至11,920點；標指升4點，至3,516點。

高盛上季純利按年勁升92%至36.2億美元，每股盈利9.68美元，遠勝市場預期的5.54美元，期內交易業務收入增長29%至45.5億美元，並為貸款虧損撥備2.78億美元，遠低於去年同期的15.9億美元。高盛股價早段升1.3%，至213.73美元。

另邊廂，美國銀行上季純利按年跌15.8%至48.8億美元，每股盈利51美仙，略勝市場預期的50美仙，惟期內交易業務收入僅升3.6%至33.4億美元，少過市場預期；期內淨利息收入更挫16.9%，至102億美元，拖累整體收入跌10.8%，至203.4億美元，低於市場預期的208億美元。美銀股價早段挫1.8%，至24.48美元。

富國銀行上季純利按年跌57%至17.2億美元，或每股42美仙，遜市場預期的44美仙，整體收入跌14%至188.6億美元，期內淨利息收入跌約20%至94億美元，低於預期；富國股價早段跌1.5%，至24.37美元。

蘋果公布(Apple Inc.)公布新一系列iPhone後，股價周二重挫2.7%，早段續跌0.7%，至120.25美元。

美國原油開發商康菲石油正磋商收購對手Concho Resourses，康菲石油股價早段跌0.5%至34.69美元；Concho股價漲10.5%至48.78美元。

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