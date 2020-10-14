舖位成交旺一日7宗　涉逾1.5億元

舖位成交旺，一日共錄至少7宗買賣，分布在深水埗、屯門、北角、銅鑼灣、黃大仙及土瓜灣，成交金額共逾1億5,000萬元。其中土瓜灣地舖成交金額最大，達8,400萬元，以低市價約一成易手。

上述舖位為下鄉道單號地舖連入則閣，地下建築面積約1,800方呎，入則閣約1,600方呎，呎價約46,667元。該舖原先叫價9,800萬元。現租客為燒臘店及魚檔等，租金共19萬元至2021年6月，回報率2.7%。原業主於2001年9月用600萬買入。

另外，深水埗福榮街2A-2B號地舖，建築面積約550方呎，門闊約14呎9吋，舖深約29呎，原叫價1,000萬，成交價約850萬，呎價約15,455元。現租客包括菜館及裝修公司，合共月租2.4萬元，回報3.4%。原業主於2015年5月用880萬買入。連手續費，料蝕約100萬元。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，現在鋪市很多過往鮮有入市的投資者撈底買舖，反而較活躍的投資者在社會不穩前入貨，故現時較多會選擇沽貨。

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