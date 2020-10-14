樓價UPDATES：藍籌屋苑黃埔花園套三房勁減170萬沽

環球經濟仍有隱憂，藍籌屋苑續現減價成交，紅磡黃埔花園套三房單位，上月放盤後累減170萬元沽，成交價約1,080萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣形薈2座中層E室，實用面積484方呎，兩房間隔，望市景，獲買家以1,000萬元買入，實用呎價約20,661元，原業主於2016年10月以946.1萬購入，持貨4年帳面升值5.7%，獲利約53.9萬元，新客人為本區客。

●北角嘉文樓連天台單位，單位實用面積806方呎，三房間隔，外望景觀開揚，連天台約620方呎，獲區外換樓客以約1,400萬元承接，實用呎價17,370元，屬市價水平。

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九龍區

●紅磡黃埔花園3期2座高層A室，實用面積755方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園景，9月開價1,250萬元，累減170萬元，以1,080萬元沽出，實用呎價14,305元，新買家為換樓客，見疫情緩和，即積極議價入市，終購入上址自用。

●長沙灣泓景臺10月暫4宗買賣，其中3座頂層兩房戶，實用面積501方呎，吸引區內客承接，成交價870萬元，據悉較原叫價900萬元，調減30萬元，減幅3.3%，實用呎價約17,365元。

●長沙宇晴軒10月錄約4宗二手交投，與上月同期相若，其中5座高層A室，兩房間隔，實用面積約464方呎，以860萬元放盤兩個月後，獲外區客接洽，議價後減價15萬元，以約845萬元成交，實用呎價約18,211元。

●大角咀港灣豪庭10月錄約7宗買賣，包括7座頂層單位，兩房間隔，實用面積約436方呎，連約100方呎天台，以850萬元放盤兩個月後，獲區內客接洽，議價後減價70萬元，以約780萬元成交，實用呎價約17,890元，新買家為首置客。

●土瓜灣22居中層B室，實用面積約626方呎，套三房間隔，今年8月開始放售，原叫價998萬元，經議價後減價58萬元或約5.8%，至近日以940萬元沽出，實用呎價約15,016元，新買家為換樓客，因為子女升學需要而選擇34何文田校網的三房單位。

●將軍澳居屋茵怡花園5座中層A室，實用面積約360方呎，一房間隔，今年7月開始放售，於已補價自由市場原叫價560萬元，最終545萬元交吉易手，減價15萬元或3%，實用呎價約15,139元。

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新界區

●粉嶺帝庭軒10月暫錄約3宗買賣，該盤5座中層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以550萬元獲承接，實用呎價13,126元，新買家為用家。

●元朗新元朗中心連環錄成交，包括3座低層B室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價約645萬元放售，吸引區內上車客承接，議價後終以630萬元成交，實用呎價約13,519元，另一個2座高層C室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價約680萬元放售，獲上車客議價後以666萬元承接，實用呎價約14,292元。

●天水圍嘉湖山莊10月累錄26宗買賣，平均實用呎價10,744元，樂湖居1座高層D室，實用面積551方呎，三房間隔，以581萬元沽出，實用呎價10,544元，新買家為本區租客，入市預算約580萬元，兩個月前已開始睇樓，最近疫情緩和，眼見市況轉旺，加快入市。

●屯門瓏門6座低層B室，實用面積485方呎，兩房間隔，今年5月放盤價為780萬元，新近獲同屋苑家庭議價至738萬元即拍板承接，實用呎價15,216元，新買家因本身居所空間不夠，遂多購一伙自用。

●屯門弦海高層K室，實用面積336方呎，一房間隔，享河景，叫價11,500元，經議價後，減價500元，以11,000元租出，實用呎租約33元，新租客為一對年輕情侶，業主於2019年以521萬元一手買入單位，享約2.5厘租金回報。

●屯門恒福花園1座中層A室，實用面積437方呎，兩房間隔，上址放盤1年，最初叫價580萬元，業主叫價態度一直強硬，直至近期因已覓得新居，為加快賣樓套現，擴大議價空間，叫價降至525萬元，於日前八號風球懸掛下以515萬元沽出，實用呎價約11,785元，新買家為同屋苑租客，見最近樓市回復平穩，遂轉租為買。

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