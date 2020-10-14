【悲情樓市】半數十大屋苑僅錄單位數買賣　海怡交投挫66%

環球經濟去向未明，疫情表現反覆，加上大型新盤推出吸客，二手交投再度回軟。綜合市場資料，十大藍籌屋苑10月上半月暫錄112宗買賣，按月少約7.4%，當中一半只有單位數買賣。鴨脷洲海怡半島錄4宗最少，成交量挫逾66%，而荔枝角美孚新邨同期交投亦跌50%。

上述主要屋苑佔五成交投按月回落，其中海怡半島9月上半月錄12宗，本月同期明顯減少8宗。中原盧鏡豪表示，買賣雙方拉鋸，準買家還價普遍較放盤價低5至10%，現時業主減幅一般未達該水平，加上新盤吸走部分客源，交投因而大幅回落。本月該項目平均實用呎價約17,156元，按月升約3.6%。

荔枝角美孚新邨上月同期錄12宗買賣。美聯吳志輝指，屋苑本月暫只錄6宗，平均呎價13,902，按月高約2.5%。樓價上升，而原業主叫價議幅收窄，由兩個月前5至6%，縮減至3至5%，令到準買家還價意欲減弱。近日5期蘭秀道7號一個低層單位，實用面積509方呎，僅減價10萬元，以720萬元轉手，呎價逾1.41萬元。

他又指，政府撤辣可令二手盤源增加，入市成本減少，各類用家及投資者都會轉趨積極，有助推動交投向上。

不過，天水圍嘉湖山莊本月二手交投回升，主因是受早前同區新盤銷情理想帶動，中原文家輝稱，一手樓向隅客回流二手市，該盤本月錄26宗買賣，平均呎價10,744元。交投量及呎價按月分別上升73.3%及3.7%。

月內成交不少呎價低於1萬元，該屋苑樂湖居7座低層三房戶，減價40萬元，以520萬元沽，實用面積548方呎計，呎價約9,489元。

事實上，平盤被市場消化，各屋苑本月平均呎價回升，亦是交投減少原因。上述十個屋苑中，本月平均呎價佔八成較上月同期上升，其中將軍澳新都城及茶果嶺麗港城升4.5及4.2%最多。

●首九個月各項物業辣招稅少約44.9%

物業市場交投下挫，對政府稅收有影響。稅務局資料，今年首九個月各項物業辣招稅收共約89.7億元，較去年同期少約44.9%。而第三季有關稅收達41.2億元，按季升約60.5%，原因是9月辣招稅收急增，達到20.19億元，較8月急增94.7%。至於上月涉及物業成交量約1,928宗，按月多36%。

●9月核心區舖空置率全線上升

上月第三波疫情回穩後，舖位租賃交投做好，但空置持續增加。有報告指，由於市場仍有大樓面商舖退租情況，9月份五大核心購物區空置率按月全線上升，其中以尖沙咀區按月升幅最大，漲近0.4個百分點。

中原(工商舖)指出，9月份本港五個核心消費區，包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角區的商舖空置率升幅由0.05至0.38個百分點。其中升幅最高為尖沙咀，由八月約16.48%升至最新約16.86%。而空置最嚴重的是中環，上月舖位空置率約20.45%，按月再升約0.07個百分點。

九月份錄得約449宗舖租賃成交，為去年五月錄得約488宗後的十六個月新高。該公司商舖部董事黃偉基表示，隨着不少業主接受現實，在租金叫價及租務優惠上作配合，預料第四季舖位租務交投量將會有突破。但由於大型品牌對租舖態度偏向保守，部分更會因而縮減規模，將令核心區舖位空置率持續高企。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299