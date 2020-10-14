鞍鋼股份料9個月淨利潤按年跌23%
2020年10月14日 22:09
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鞍鋼股份(00347)公布，預期公司於截至9月30日止9個月的淨利潤13.25億元人民幣，按年下降23.05%，主要原因是新冠肺炎疫情導致的2020年上半年鋼材產品需求減少，尤其是冷軋薄板系列產品下遊行業需求低迷，從而致使2020年首6個月的淨利潤按年大幅下降約64.91%，以及隨後截至9月30日止的3個月期間，淨利潤按年大幅上升約177.78%，從而部分抵銷了該下降。主要原因為疫情在中國境內逐步受控，而市場需求及鋼材價格在第三季度相應回升，以及公司採取了多項措施以有效實現降本增效。
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