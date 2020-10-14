陷財困內房泰禾集團盈警

泰禾指，今年首三季，受新冠肺炎疫情及公司房地產開發項目結算排期的影響，無集中交付的地產項目，僅有零星項目交付結轉收入，造成收入按年大幅下降，相應的營業利潤亦大幅減少；同時，整體投資收益較去年同期大減，且該公司對已到期尚未還款的借款罰息等計提預計負債，上述因素疊加導致今年首三季出現虧損，其中非經常性損失影響約6.16億元。

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