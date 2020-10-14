九龍城獅子石道73及75號全幢下月強制拍賣
2020年10月14日 22:36
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九龍城獅子石道73及75號舊樓地盤面積約2,811.99方呎。
仲量聯行獲委托，承土地審裁處令作出的售賣令，根據《土地(為重新發展而強制售賣)條例》，拍賣九龍城獅子石道73及75號全幢物業。該行將於2020年11月6日(星期五)上午11時舉行拍賣。有關物業底價逾2.23億港元。
該物業於1954年落成，現為一幢5層商住綜合用途樓宇，設有兩條公用樓梯。地下為商舖，閣樓為非住宅用途，一樓至四樓現為住宅用途。
根據馬頭角分區計劃大綱草圖，該地現劃為「住宅（甲類）2」用途，物業地盤總面積約為2,811.99方呎。該物業將按現時狀況，以部份交吉、部份連現有租約(如有)出售。據了解，該項目由寶聲集團提出強拍申請。
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