九龍城獅子石道73及75號全幢下月強制拍賣

仲量聯行獲委托，承土地審裁處令作出的售賣令，根據《土地(為重新發展而強制售賣)條例》，拍賣九龍城獅子石道73及75號全幢物業。該行將於2020年11月6日(星期五)上午11時舉行拍賣。有關物業底價逾2.23億港元。

該物業於1954年落成，現為一幢5層商住綜合用途樓宇，設有兩條公用樓梯。地下為商舖，閣樓為非住宅用途，一樓至四樓現為住宅用途。

根據馬頭角分區計劃大綱草圖，該地現劃為「住宅（甲類）2」用途，物業地盤總面積約為2,811.99方呎。該物業將按現時狀況，以部份交吉、部份連現有租約(如有)出售。據了解，該項目由寶聲集團提出強拍申請。

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