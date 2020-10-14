深交所四大方向部署直至2025年綜合改革試點

深圳證券交易所周三表示，研究部署直至2025年深圳綜合改革試點實施方案的任務要求，安排深交所改革發展舉措。今年也是資本市場建立及深交所成立30周年，作為深圳改革開放的縮影，深交所從單一市場發展到多層次市場、從區域市場發展成為全球新興市場。

深交所下一步加緊推動高質量發展、構建新發展格局，主要有四大方向。當中，深化改革擴大開放方面，以創業板改革並試行註冊制為契機，深入推進落實全面深化資本市場改革重點任務，以及先行示範區首批授權事項清單，積極服務粵港澳大灣區建設，促進科技、資本及實體經濟高水平循環；同時，推動構建與國際接軌的制度規則體系，進一步提升自身競爭、開放監管和風險防控能力。

在全力建設創新資本中心及世界級交易所上，會圍繞「十四五」(第十四個五年)發展規劃綱要，按照全面深化資本市場改革各項部署，實施深交所戰略發展規劃，構建與先行示範區相匹配的資本市場生態體系，助力深圳打造現代化強國的城市範例。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299