碧桂園服務斥不多於24.5億人幣購清潔公司
2020年10月14日 23:06
東網電視更多新聞短片
碧桂園服務(06098)宣布，間接全資附屬碧桂園物業香港及碧桂園生活服務以總代價不高於24.5億元人民幣(下同)，收購滿國康潔70%股權。碧桂園服務揚言，是次收購事項有利於集團進軍城市服務領域的戰略構建。
滿國康潔成立於2015年，從事城鄉環境衛生一體化管理運營服務，其業務覆蓋內地20多個省市自治區。截至去年底止年度除稅後淨利潤為1.9億元，按年增長88.64%。截至去年底，經審核合併淨資產價值約9.04億元。
碧桂園服務指，隨着中國城鎮化進程加速及環境衛生行業市場化率不斷提升，政策利好環境下環衛行業增長趨勢穩定，滿國康潔及其子公司為快速成長的行業龍頭，具備優秀管理運營能力及市場拓展能力，是次收購除有利碧桂園服務進軍城市服務領域的戰略構建之外，助力集團打造深耕多元化城市服務品牌。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！