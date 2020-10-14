碧桂園服務斥不多於24.5億人幣購清潔公司

滿國康潔成立於2015年，從事城鄉環境衛生一體化管理運營服務，其業務覆蓋內地20多個省市自治區。截至去年底止年度除稅後淨利潤為1.9億元，按年增長88.64%。截至去年底，經審核合併淨資產價值約9.04億元。

碧桂園服務指，隨着中國城鎮化進程加速及環境衛生行業市場化率不斷提升，政策利好環境下環衛行業增長趨勢穩定，滿國康潔及其子公司為快速成長的行業龍頭，具備優秀管理運營能力及市場拓展能力，是次收購除有利碧桂園服務進軍城市服務領域的戰略構建之外，助力集團打造深耕多元化城市服務品牌。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299