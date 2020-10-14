【產經評論】電子支付新賽道　金融霸權追逐戰

第二次世界大戰後，美國憑藉美元地位成就了金融霸權。即使2008年美國爆發次按危機，全世界還是要乖乖接受美國量寬，狂印銀紙向外輸出通脹。可是隨着數碼貨幣和電子支付的興起，競爭格局開始起根本變化，並成為挑戰美國金融霸權的新賽道，相信未來這領域必有一番惡鬥！

雖然，這些年中國致力於推動人民幣國際化，但傳統金融領域由美國和美元主導，全球經濟長期使用美元及其結算系統進行交易，要沿此固有途徑挑戰美元地位勢必困阻重重。歐元推出至今未見有突破，人民幣更是長路漫漫。

隨着互聯網日益普及，中國獨特的市場環境，促進了電子支付的發展。更重要的是，這場由新經濟巨企主導的變革，打破了由傳統金融機構壟斷支付業的格局。中國至今在這場國際競賽中佔得先機，電子支付不但在內地普及程度高，更見內地科企積極拓展海外市場。

與此同時，中國官方正加速推動數碼人民幣的發展。自主創新的數碼貨幣和電子支付，既毋須依賴傳統的美元結算系統，亦可避過美資所壟斷的傳統金融業門檻障礙，自然被美國視為威脅。故近月傳來美國擬出招封殺中國兩大電子支付平台，大概是早晚要來的事。

如無意外，中國的數碼人民幣和瑞典的電子克朗，明年都有機會搶先推出，中國更可能會成為全球首個「無現金社會」國家。如今美國處於兩難局面，要麼等對手產品面世，繼而觀察其對美元影響，要麽盡早推出數碼貨幣迎戰。但前者有可能已失去先機，後者則會令弱勢美元更添壓力！

更甚的是，當全球電子支付的主導權，不再由傳統的百業之母──銀行業掌控的時候，勢將衝擊美國在全球經濟的影響力。現時，傳統銀行不但要面對新興企業的競爭，新消費模式下的客戶流失，更要花費巨資拓展科技以保持競爭力，最後恐會殊途同歸，紛紛合併求存，從而重塑全球金融體系。

本來，對付中國，美國還有時間應對，但偏偏來個世紀瘟疫，全球消費模式巨變，電子支付大行其道。可以預計，美國將以國家安全為由，以及打着質疑平台安全性和可靠性的幌子，千方百計地打壓中國科企在電子支付領域的發展。但問題的關鍵是，在數碼洪流下，美國能否提供更好的選擇給消費者？若然不能，就只能眼睜睜地看着全球加速去美元化，而中國則憑着十四億人口試驗場和5G技術等優勢，在後美元時代佔一重要席位！

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