東方日報B1：穆迪料數碼化打殘傳統銀行

疫情肆虐加快全球數碼化步伐，恐動搖傳統銀行零售支付地位！國際評級機構穆迪表示，隨着傳統銀行的金融消費領域喪失競爭優勢，其全球支付市場的份額勢逐漸流失，盈利將因而受壓。儘管傳統銀行多招齊發以圖趕上數碼大勢，惟分析認為，香港傳統銀行集中於較簡單的產品「發力」，數碼化方面仍有改善空間。

反觀，在數碼新時代下，傳統銀行於電子零售支付的交易份額減少，或反映其在吸引、維持，以及向零售客戶進行交叉銷售的能力正逐漸減弱，為銀行收入帶來壓力。長遠而言，傳統銀行面對競爭，為持續吸納存款，或需增加支出，這將影響銀行的利潤水平。

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，電子支付成為大勢，尤其在疫情下電子消費的使用量激增，而傳統銀行亦有配合客戶消費行為的變化，改良信用卡支付及轉數快(FPS)業務，並與八達通、支付寶等電子錢包合作推出支付優惠，有信心傳統銀行仍能維持其用戶量，以及支付市場的份額。

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，近年香港傳統銀行的數碼化發展進度較快，雖然虛擬銀行在電子科技上佔有一定優勢，但並不代表傳統銀行沒有「還手能力」，他更引述研究指出，以「點擊次數」計算各間銀行網上開戶的速度，結果顯示頭五名均為傳統銀行。

香港數碼化進程常被指落後於新加坡，王良享認為，香港傳統銀行的發展已不亞於星洲，自從推出FPS後香港支付系統大大改善，惟香港在支付系統的配套上仍需急起直追，建議可參考新加坡政府劃一企業認證編號及國民身份認證系統，方便小型企業及個人進行電子交易支付。

王氏坦言，香港銀行在數碼化方面仍有改進空間，目前不少數碼化產品僅集中於簡單的存款、貸款、支付及外匯服務，建議銀行可加強股票及債券等衍生工具的網上產品，並指現時已有初創企業開發相關軟件助銀行一把，惟銀行仍需考慮成本因素及市場的接受程度。

滙控美國預託證券(ADR)周三早段報31.14元，較港收市價高0.64元。

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