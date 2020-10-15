所謂「碳中和」，是指透過植樹造林和節能減排等，讓二氧化碳淨排放量降至零，因此促進風力及太陽能發電，逐漸降低化石燃料在能源消耗量之比重是必經之途。中方希望碳排放十年內見頂後走下坡。國家能源局新能源和可再生能源司副司長任育之周三稱，政府將更努力推動風電行業發展和技術進步，並促進風電消納(防止電網無法消化新增風電產能)。

中國過去一直主張自己是發展中國家，不應與發達國家採納同樣的減排負擔，惟美國總統特朗普上台後讓美國退出《巴黎氣候協定》，引起廣泛批評。世界氣象組織(WMO)日前呼籲美國應隨歐盟和中國設定更具野心的「碳中和」目標。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，中國推動「碳中和」顯然是中美角力下要凸顯自己在全球環境保護上的道義和擔當，況且運用陽光和風發電有助降低對進口能源的依賴。風電和太陽能股股價近年跌得低殘，「十四五規劃」亦應「有啲表示」，因此板塊仍有望做好。

不過，大和分析師葉捷賢指，一年增5,000萬千瓦風電產能太過進取，「十四五規劃」很難採納，因為風電成本起碼要三年後才開始降至無補貼亦能與煤炭發電競爭的水平，惟中國後年開始不會再對新設風電產能發放補貼，而且建設輸電配套需時，企業基於自負盈虧，未必會急於擴充風電。鑑於一八年或之前批出的風電項目今年內竣工併入電網仍有補貼，風電今年出現「搶裝潮」，惟之後金風毛利便恐受壓，評級僅為「持有」。

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