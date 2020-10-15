承認了！美財長：11月初前難敲定財政刺激協議

外媒報道，美國財長姆紐欽周三(14日)公開承認，難以在11月初美國大選之前，敲定並執行財政刺激協議。

他表示，將致力於達成一份綜合性的財政刺激計劃，相信會繼續與民主黨籍眾議院議長佩洛西在特定問題上取得進展，但坦言在特定問題上仍然存在意見分歧。

佩洛西發言人在社交媒體上表示，佩洛西與姆紐欽在周三已進行對話，並將在周四再次對話；稱雙方就上周末白宮提出的1.8萬億美元刺激協議進行了「富有成效的」討好，但一個主要的分歧仍在於「白宮缺乏對有必要針對新冠肺炎病毒推出全國性的戰略檢測計劃的理解。」

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