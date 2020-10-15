招商證券英國退出基本金屬業務

外媒引述知情人士稱，作為倫敦金屬交易所(LME)屈指可數的中國會員之一，招商證券(英國)計劃關閉其基本金屬業務。

報道指，該公司已通知客戶停辦新業務，有些客戶正在將持倉轉到倫敦金屬交易所的其他會員單位。

招商證券(英國)自2014年尾起成為LME會員，LME的其他中國會員包括廣發金融交易(英國)及中銀國際環球商品(英國)，其一直努力促進倫敦金屬交易所和中國龐大的國內金屬市場之間的聯繫。

根據在公司註冊署的申報文件，2016年高峰時期，招商證券(英國)有16名員工，年收入增長至1,350萬美元，但到2018年，營業額下降了一半多。該公司在上個月的申報文件中表示，有足夠的流動性來支持營運，並稱新冠肺炎疫情對其沒有實質性打擊。

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