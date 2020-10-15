美股收市：道指跌165點　富國銀行急挫逾6%

市場正在評估新一輪美企業績期，加上美國財政刺激陷入僵局以及大選等消息，令投資者保持觀望，美股周三(14日)先升後回軟。道指收報28,514點，跌165點或0.58%；標指收報3,488點，跌23點或0.66%；納指收報11,768點，跌95點或0.8%。

多家銀行股公布業績，高盛上季純利按年勁升92%至36.2億美元，每股盈利9.68美元，遠勝市場預期，股價全日微升0.21%；美國銀行上季每股盈利51美仙略勝市場預期，惟股價收挫5.33%。富國銀行上季純利按年跌57%至17.2億美元，遜市場預期，股價收跌6.02%。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾承認，11月3日大選前通過大規模抗疫紓困財政刺激計劃的努力已經失敗，他轉而尋求在本月底前，通過他提出的規模約為5,000億美元的方案，但眾議院議長佩洛西已經拒絕。

2020年美國總統大選進入最後的衝刺階段，多個民調顯示，民主黨候選人拜登領先特朗普超過10個百分點，不過也有分析指出，儘管拜登在搖擺州的領先優勢總體上強於特朗普，但隨着疫情和經濟危機的持續，實際選舉結果仍不確定。

Commonwealth Financial Network首席投資官Brad McMillan說，市場現在希望選舉順利進行、大規模刺激計劃、疫情結束、經濟明年初恢復到2019年正常水平，但警告市場的樂觀情緒可能容易受到壞消息的影響，特別是在一些地區疫情惡化的情況。

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