上市恐受阻！據報美國擬將螞蟻集團列入貿易黑名單

外媒引述知情人士稱，美國國務院已向白宮提交建議，將阿里巴巴旗下的螞蟻集團列入貿易黑名單，此舉恐使螞蟻集團的上市計劃受阻。

報道指，目前尚未知道負責決定把一間企業納入「實體清單」的美國部門，何時會討論上述建議，但國務院今次行動反映出特朗普政府有意強硬地阻止美國投資者參與螞蟻集團高達350億美元的首次公開招股(IPO)計劃，主要可能擔心他們會墮入投資騙局，或者憂慮螞蟻集團會將美國公民的銀行資料交給中國政府。

倘若一間公司被列入美國的「實體清單」，美國企業在未經批准情況下，將不可銷售科技產品予該些公司。這是特朗普政府制裁中國企業的其一個選項，例如其對中國電訊巨頭華為構成沉重打擊，但對於螞蟻集團這類金融科技公司的影響則可能只具有象徵意義。

螞蟻集團原預計將在10月底於香港和上海上市，但有消息透露，螞蟻集團的旗艦支付平台支付寶，由於可供用戶直接購買9月下旬推出的5隻獨家代銷，將投資螞蟻集團IPO的共同基金，中證監正研究支付寶涉及利益衝突，因此延遲批准螞蟻集團IPO。

螞蟻集團新聞發言人指，「螞蟻的上市流程正在兩地有序推進，我們沒有預設的時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。」

消息指出，雖然中證監的調查不太可能讓螞蟻集團的上市計劃偏離，但目前不清楚調查會有甚麼結果。螞蟻集團原本打算在9月24日於港交所舉行上市前聽證會，並在10月8日開始招股，但中證監推遲批准，打亂集團招股部署，雖然該公司仍希望在未來幾天舉行香港聽證會。

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