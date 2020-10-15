康宏陷除牌危機　小股東向證監會申訴不公

2017年來了一場細價股風暴，當時證監會及廉政公署採取聯合行動，突擊調查「殼股大玩家」曹貴子當時擔任董事的康宏環球位於北角總部的辦事處，並且先後拘捕公司前主席王利民、已被暫停職務的執行董事馮雪心與陳麗兒，以及曾擔任康宏環球行政總裁的隆成前主席麥光耀。

事件更導致康宏環球兩派股東大鬥法及觸發多宗法律訴訟，令康宏陷入困境，而該公司則於同年12月7日自願停牌。

由於康宏一直未能滿足復牌條件，聯交所上市覆核委員會在今年5月發出取消康宏上市地位之決定。

雖然康宏正向上市覆核委員會提出要求延長復牌限期及恢復上市地位的理據，但公司管理層卻一直未能達到復牌要求，包括提交過去3年的業績報告。值得留意，公司曾於2017年的中期報告中透露，集團擁有資產48億元，當中8億元為現金，加上業務經營正常，若果貿然除牌，顯然對小股東不公。

10月14日，康宏小股東向證監會遞交申訴信，質疑康宏有意透過除牌方式私有化公司，最終恐損害小股東利益。

根據聯交所股權披露及公司過往的年報，康宏現時最大股東為郭曉群，他於2017年入股，持股29.91%；第二大股東為2015年入股的台灣富邦金控董事長蔡明興，持股14.99%。第三大股東陳佩雄亦於2017年入股，持股7.26%。

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