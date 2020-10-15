民生教育收購MBA網上教育及服務公司
2020年10月15日 06:59
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民生教育(01569)公布，收購都學網絡科技(北京)60%股權，對價估算為2.484億人民幣(下同)，最高不超過2.88億元。
都學網絡作為「都學課堂」及「MBACHINA」的實際營運主體，主要提供工商管理碩士類在線教育業務及教育信息化服務業務，其中包括管理類聯考、國際項目、選校諮詢、考前培訓、備考教材、海外商學院、論文寫作培訓、博士申請服務等。
都學承諾截至2021、2022及2023年12月31日止3個年度，經審計合計完成歸屬於母公司扣除非經常性損益稅後淨利潤應當為1.56億元。
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