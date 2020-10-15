【專家點評】陳蓓敏：大唐新能源宜候低吸

美股假後復市，周二道指曾高見28,808後回落，新冠病毒疫苗測試結果有問題，但道指回落幅度只得157點，納指曾高見11,946點，與歷史高位12,074點，只差128點，和過去一年計，升幅回報高達47%。雖然明日總統候選人電視辯論取消，但第三輪辯論為未知之數.蘋果終於發布iPhone 12系列新手機，全部支援5G網絡，新系列不再附送電源適配器和Earpods，可減成本。

中國公布9月出入口數據，出口同比增長9.9%，進口同比升13.2%，顯見踏入9月，國內外皆見動力，從疫情中甦醒。國家領導人出席深圳經濟特區40周年慶典，語重深長提及，粵港澳大灣區建設為國家重大發展戰略。過去40年深圳的發展，達到年均增長20.7%。未來深圳為大灣區建設的重要引擎，推動粵港澳三地經濟接軌和市場一體化。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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