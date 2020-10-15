【專家點評】彭偉新：恒指短期有望上試兩萬五關

港股雖然周三(14日)未能延續之前一個交易日的升勢，不過，整體走勢並不太差。尤其是以跌幅計最多只下跌約0.6%，而且當指數跌至24,500點水平，便開始見底及作出反彈，成交額亦由低位明顯回升，反映出投資者在指數回調的期間反而更加積極地進行吸納，預示後市的走勢會繼續向好。

特別是10月初的首6個交易日，恒指累計資金流入達到270億港元，已遠高於整個9月的累計資金流185億港元，加上周四(8日)指數雖然下跌，但仍然見繼續錄得資金流入，反映投資者仍然看好後市。恒指在未有失守20天線的支持下，相信會成功升破50天線及100天線的交匯區，並有望在短期內上試保歷加通道頂部約25,000點水平。

內地國家鐵路集團於8月發表《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》提出，至2035年會率先建成國內外互聯互通，建構更順暢、更智慧及更有效的現代化鐵路網絡，而全國鐵路網絡會達到20萬公里，較今年8月的14.14萬公里增加41%，因此，未來的15年間對鐵路扣件系統及鐵路軌枕產品的需求大幅增加，有利集團未來的業務發展。另外，集團表示會有機會返回內地A股市場上市，並擬發行1.58億股的A股，增加集團的資金水平。雖然股價在過去5個交易日只在4元水平上落，但期內則錄得1.3億元的資金流入，反映已有投資者趁低買入，建議可以在4元買入，預期中線阻力位在5元，股價宜守在3.8元以上。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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