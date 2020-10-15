【市前重點睇】道指跌165點　期油漲逾2%

●美匯指數跌至93.38，離岸人民幣(CNH)見6.7163，港匯觸及7.75，美元兌日圓處105.15，歐元回落至1.1743，英鎊高企1.3013。金價報1,899美元。布油漲至43.32美元，紐油高見41.29美元。道指期貨上升。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出55.34億港元，令銀行體系結餘在10月16日增至3,101.09億港元。

●美財長：11月初前難敲定財政刺激協議。

●美國9月份生產物價指數(PPI)按月升0.4%，升幅高於預期的0.2%，扣除食物和能源的核心PPI按月升0.4%，同高於預期的0.2%；按年計，上月PPI升0.4%，高於預期的0.2%，核心PPI升1.2%，高於預期的1%。

●美國10年期國債孳息率升0.16點子，報0.7256厘。

●上市恐受阻！據報美國擬將螞蟻集團列入貿易黑名單。

●港股ADR指數收報24,393點，跌273點或1.12%。

●即月恒生指數夜期收報24,487點，跌121點，低水180點，成交16,514張。

●紐約11月期油收報每桶41.04美元，升0.84美元或2.09%；布蘭特12月期油收報每桶43.32美元，升0.87美元或2.05%。

●紐約12月期金收報每安士1,907.3美元，升12.7美元或0.7%。

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