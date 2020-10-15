醫思醫療集團料半年銷售額按年減少不多於16%

集團同時公布，今年10月1日至10月10日期間之未經審核的銷售額按年錄得不少於15%增長。

集團指出，儘管新冠肺炎爆發導致香港入境以及社交距離限制帶來了不利影響，預期期內淨溢利較去年同期有所下調；期內於香港及內地診所及服務中心之客戶到診人數分別增長超過5%及25%；集團總體財務狀況維持穩健

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