醫思醫療集團料半年銷售額按年減少不多於16%
2020年10月15日 07:50
東網電視更多新聞短片
香港醫思醫療集團(02138)公布，預期截至9月30日止的6個月錄得銷售額(已訂立的合約銷售以及集團提供的所有產品及服務所產生的總銷售額)不少於9億元，按年減少不多於16%；期內中國內地診所以及服務中心之銷售額按年增長不少於30%；期內集團所提供之醫療服務銷售額按年增長不少於25%。
集團同時公布，今年10月1日至10月10日期間之未經審核的銷售額按年錄得不少於15%增長。
集團指出，儘管新冠肺炎爆發導致香港入境以及社交距離限制帶來了不利影響，預期期內淨溢利較去年同期有所下調；期內於香港及內地診所及服務中心之客戶到診人數分別增長超過5%及25%；集團總體財務狀況維持穩健
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！