【樓民熱話】疫情或冬季大爆發！樓價將會愈劈愈狠？

大圍新盤即將開售，吸引大批人排隊等8小時睇示範單位，似乎一場疫情下來，香港最缺的不是保命的口罩、研發中的疫苗或藥物，而是一層「難醫百病」的樓。據聞，該盤已收票逾1萬張，令坐在小弟旁邊的前輩直呼，「咁似96至97年，荃灣愉景新城開賣嘅？當年又係萬人空巷」，言下之意，各位自己領會喇！

由去年社會事年至今，香港人經歷了超過一年的苦日子，期間政治、經濟乃至社會都有大轉變，令不少土生土長的香港人難以歡顏。面對天氣漸冷的秋冬季，新冠肺炎病毒的存活時間較長，疫情可能惡化。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇於周日(11日)指，若不針對高危控制點採取措施，冬天或有逾萬人感染，導致逾千人死亡。而他估計疫苗最快明年6月至7月才可抵港，要待明年9月至10月才做到全民接種。

換言之，香港人還要捱多一年，新冠肺炎才會告一段落。而未來一年香港、住宅市場會有甚麼現象？第一，雖然疫情已沒有年初時可怕，死亡率降低，但對經濟仍然是致命的，最起碼政府不肯放棄禁聚令，經濟活動受限，執笠、失業潮仍會持續，失業率繼續攀升會嚴重打擊置業信心。

其次，打工仔在朝不保夕威脅下，仍然無所畏懼買樓的人，應該只剩下少數鐵飯碗公務員，樓市承接力進一步削弱。事實上，港府今個財年已有約3,000億元財赤，財政儲備已經跌至2003年沙士後低位，試問如斯環境下，政府工是否仍然穩如泰山、年年加薪？因此，只要疫情持續，無論一手新盤或二手樓的成交都會繼續萎縮，屆時想順利賣樓套現，相信減幅會更大更深。

最後，樓市下行已經成為趨勢，不想樓價跌幅過急，為樓市減辣應該事在必行，包括屬於賣家的額外印花稅(SSD)、屬於買家的從價印花稅(AVD)及屬於海外買家和公司買家的買家印花稅(BSD)。若然樓價大冧，港府可能再次調升高成數按揭的樓價上限、實行免首期買樓，甚至借錢予首置人士買樓等等。若然真有這一日，樓市、香港經濟一定是水深火熱，屆時港樓還值不值得買？就要深思了。

有人會問，「點解成日睇到咁灰？」「畀啲正能量得唔得？樓價Gogogo，全民富貴，唔好咩？」但是，做人最緊要面對現實，香港人「仲有排捱」，樓價易跌難升，請「正能量」人士教我如何擁有正向心態？而小弟寫文並非為了唱淡樓市、阻人發達，而是呼籲看官小心警惕，尤其是要借足8成、9成按揭的首次置業人士。

東網產經專欄作者 林南冧

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