【專家點評】古勝：中金公司幾時追入好？

港股過去半個月走勢唔錯，一路沿升軌向上，尋日高開159點至24,808點，亦是全日高位，惟24,800點為主要阻力位，其後見回調，最終收報24,667點，微升17點，成交額達1,543億元。估計恒指短線有望挑戰7月7日至今的降軌阻力，即25,200點水平。不過，最新民調顯示特朗普支持度大幅落後拜登，愈是臨近美國總統大選日子，市場的風險愈高。

再睇大行報告，滙豐研究指未來螞蟻集團及獨角獸回A股上市，料中金公司是最大受惠者，可為其帶來22億至30億元人民幣收入，故予其「買入」評級，目標價睇31.6元。

最後睇技術走勢，7月至今中金股價一直於16.7元至20元之間上落，昨收報19.14元，貼近區間上限，暫時未有迹象掉頭向下。睇好其前景者，不妨等其破位企穩20元樓上，屆時再追入都未遲，料阻力位為23元，而向下跌穿10天線約18.3元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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