【專家點評】金曹：人幣睇升　內險股獲捧

本周一恒指突然拉高五百點，好友贏了一個回合。更加奇怪的是，周二早上風平浪靜，但竟然8號風球掛了一整天，大部分朋友原本以為下午會開市，結果下午及夜期放假，有點不符合本港慣性的操作。

陰謀論估計，星期二是掛免戰牌，唔想畀機會淡友壓落去平倉。本港股市是「T+2」交收、「T+0」買賣。內地股市是「T+1」交收，但不准「即日鮮」，內地大戶需要有錢才可買貨，因為需要即日交收。然而，本港大戶今日買貨，可以後日才找數，如後日股市上升也可「空手套利」，立刻沽出賺差價，只要戶口有足夠信用額就可以。

星期一期指突然拉升，當日是「T+0」，星期二放假，星期三變成「T+1」，「T+0」期指成交量加權平均價(VWAP)大概是24,510點，表示好友當日買貨成本大概24,500點，兩日只要明顯高於這個位就即贏。星期二放假時外圍偏淡，星期三期指只是短線跌穿24,500點，最低24,475點就見到反彈，更錄得75億元人民幣北水大幅流入，VWAP調高到24,580點，樂觀表示星期一大戶未買夠，星期二放了一日假不單沒有退縮，星期三繼續買上。如周四恒指收高於24,580點的話，表示大戶睇好10月尾行情。活躍期權交易區由月初的24,600，慢慢推上25,000。

港股上升主要原因是資金睇淡美元，美股估值也太高，宏觀基金對人民幣資產興趣增加，人行取消了遠期售匯業務外匯買賣的準備金，也暗示一年後人民幣升的概率大於下跌。內房、內險、或主力賺人民幣的內需股受追捧。

外圍偏軟，周二道指跌150多點，主因是共和黨及民主黨無法在大選之前就1.8萬億美元經濟救助方案達成共識。另外，特朗普言之鑿鑿、大力宣傳10月可以免費接種的疫苗，也因第三期測試者出現不適個案而需要暫停。大選之前相信有錢也買不到疫苗，更不用想可以靠特朗普免費提供了。

美國股市現時係大選行情，投資者對壞消息當睇唔到，托到11月3日總統大選再打算。有消息指，特朗普可能又運用總統權力，先搞一個500億美元的派錢方案，總之股市上升一向有利現屆政府連任，特朗普打中國牌及派錢谷股市這兩招仍會繼續使用。港股受政治影響，將仍會反反覆覆，但估計10月跌穿9月期指結算23,397點機會不大。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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