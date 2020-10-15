泛亞國際美國存託證券獲准於OTCQX買賣
2020年10月15日 08:57
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泛亞環境(06128)公布，美國場外交易集團旗下OTCQX已於10月14日(美國時間)就公司申請其美國存託證券於OTCQX買賣授予正式批准。公司美國存託證券將以代號「ETIHY」於OTCQX進行買賣，當中每份美國存託證券相當於20股普通股。預計公司美國存託證券將於10月15日(美國時間)於OTCQX開始買賣。
董事會確認，概不會根據於OTCQX上買賣公司美國存託證券發行新股份。
董事會相信，公司美國存託證券於OTCQX上買賣將為公司提供涉足全球最大資本市場之一美國證券市場之機會，並有助公司接觸廣大投資者。
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