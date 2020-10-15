泛亞國際美國存託證券獲准於OTCQX買賣

董事會確認，概不會根據於OTCQX上買賣公司美國存託證券發行新股份。

董事會相信，公司美國存託證券於OTCQX上買賣將為公司提供涉足全球最大資本市場之一美國證券市場之機會，並有助公司接觸廣大投資者。

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