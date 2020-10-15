敏捷控股公布，以待刊發載有有關公司一項非常重大收購之内幕消息之公布。

進階發展公布，以待根據香港公司收購及合併守則發布一份載有公司內幕消息的公告。

即時科研公布，於周三(14日)接獲聯交所創業板上市覆核委員會的傳真，當中陳述決定維持根據上市規則暫停公司股份買賣的決定，並取消公司上市地位，認為公司金融科技產品表現未達預期收入及毛利水平，且不確定是否能符合溢利預測；物業租賃業務規模小，經營時間短，且公司所提供服務增值幅度有限；貿易業務發展計劃屬初步且不確定，因此對公司貿易業務盈利能力存疑；截至2021年3月31日止第一季財政年度，大部分收入來自集團非核心業務，且軟件業務收入維持於低水平。

基於上述原因，即時科研未能向創業板上市覆核委員會證明，公司目前可維持足夠營運水平，以保證其股份繼續上市。

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