阿德萊德新盤The Austin 海外限量聯排別墅

阿德萊德市中心潛力新盤The Austin，提供海外限量12套聯排別墅，主打3房雙車位單位，首次公開發售，呎價由1,900港元起，連永久業權地皮，印花稅僅以土地價格計算，隨時節省高達14萬港元成本。再者，擁有一年租金保障計劃，可以先投資後自用，而且發展商方面，過往亦有在市中心有落成項目，交樓標準都是非常高的。

阿德萊德疫市下，市中心維持99%入住率，過去一年樓價增長高達14.3%，以自住用家為主導，亦不乏投資客捧場。城市被視為「波動性低、增長實在」的房地產市場，根據澳洲地產數據分析網站SQM最新報告顯示，阿德萊德8月的房屋空置率目前僅0.9%，比悉尼的3.5%及墨爾本3.4%更低，租賃需求仍然強勁，絕不遜色於其他一線城市。可負擔性且穩定租金收入無疑成為吸引投資者的一大優勢。

項目實用率超高的長形單位連露台，飽覽無敵阿德萊德城市景色，面積由1,990至2,500呎不等。聯排別墅位於市中心，周邊生活便利，5分鐘直達市內最大購物區Rundle Mall、世界著名學府南澳大學及阿德萊德大學，迅步可至維多利亞廣場及唐人街。

其中一個TYPE B的四層高三房三廁雙車位聯排別墅項目，地下為2車位以及一間套房，而一樓是客飯廳還有露台，二樓是房間，頂層還有一個天台，由於項目位於市中心，而金融區的樓房都是以矮樓為主，所以景觀會比較開陽的。

值得投資或自住的原因是，阿德萊德有三重身份，奠定其未來在澳洲經濟發展的地位。首先，其擁有南半球最大的醫療及生物醫學中心，耗資36億澳元在市中心的一角打造，園區中除了設有已經落成南澳洲亞健康及與醫學研究所（SAHMRI）、新阿德萊德皇家醫院、阿德萊德大學衞生學院以及南澳洲大學癌症研究所外，南半球第一個質子治療部門亦將於明年開幕。

其次在軍事方面，亦是「國防工業之都」，政府投資500億澳元發展潛艇項目，並將於2020年中展開，並將直接帶來1,700個工作崗位和更多相關領域的就業機會，除此之外， 2018年已開始建造的新海上巡邏艦隊，在2020年將會開建9艘新護衞艦，接著直到2060年，將有12艘潛艇在此建造。

再者，阿德萊德經濟爆發，該城市擊敗其他首府城市，爭取成為澳洲太空總署的所在地。太空總署的成立預料將為當地提供一個3,450億美元的全球太空工業商機，預料將能創造多達兩萬個工作崗位。澳洲政府向太空總署撥出4,100萬元款項，更將推動澳洲發展太空科技的投資額度增加至120億元，勢必為阿德萊德經濟帶來爆發性的增長。

阿德萊德被KPMC評選為2016年亞太區最具經商成本競爭力的城市，加上456億澳元基建投資優化市內設施的支持下。預計在接下來十年人口將增加27%，令住屋需求大幅增加。其基建投資包括，耗資36億澳元打造南半球最大的醫療及生物醫學中心、升級世界級綜合娛樂區Adelaide Festival Plaza、重建Skycity賭場、增設Adelaide 首間6星級精品酒店。另外，耗資18億澳元使用世界最先進的醫療設備的全新Royal Adelaide Hospital等，提升居民生活質素，令阿德萊德進一步成為更多人嚮往居住的城市。

同場更有專家剖析阿德萊德的樓市為何能在逆市跑出，即使在疫情底下市中心仍能維持99%入住率，更有份享政府如何看重阿德萊德未來的發展和定位，還有更多阿德萊德的最新樓盤資訊及投資心得。

【阿德萊德The Austin展銷會】

日期:10月17至18日(星期六、日)

時間:上午11時至下午7時

地點:柏寧酒店26樓藝軒1廳(CANVAS 1)

【澳洲太空總署落戶 阿德萊德有咩咁巴閉？ 市中心疫市維持99%入住率!】

日期:10月17至18日(星期六、日)

時間:星期六下午1時及星期日下午4時

如未能出席，歡迎預約一對一諮詢服務