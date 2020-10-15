男團股Big Hit Entertainment掛牌　股價炒高1.6倍

韓國爆紅男團防彈少年團(BTS)所屬的事務所Big Hit Entertainment周四(15日)首日在南韓證交所掛牌上市，第一口價報27萬韓圜，較招股價13.5萬韓圜炒高一倍，之後最高報35.1萬韓圜，較招股價高160%。

Big Hit是次上市，市場反應極理想，獲機構投資者逾千倍超額認購，散戶投資者亦超購逾600倍，最終以招股價上限定價，集資9,626億韓圜(約64億港元)，為南韓3年來最大首次公開招股(IPO)。

Big Hit於2005年由音樂創作人兼現時社長方時赫創立，他持有公司逾四成股權，第二大股東是兩年前以1.72億美元買入25%股權的遊戲開發商Netmarble。以招股價計，Big Hit掛牌後市值達39億美元(約304億港元)，是現時上市的三大事務所─YG、JYP及SM的總和。

受疫情影響，Big Hit今年上半年收入跌8%至2,940億韓圜，當中演唱會收入佔不足1%，比率遠低於去年約1/3，但BTS於6月舉行網上演唱會，成功吸引75萬觀眾，創付費音樂活動歷來最高紀錄。Shinhan Investment分析員Sung Jun-won認為，Big Hit上市時機合適，並顯示出公司在沒有實體巡迴演唱會的情況下，可透過網上演唱會及唱片銷售來賺錢。

不過，投資Big Hit非沒有風險，除估值很高，2020年預測市盈率高達76倍，為三星電子的5倍外，收入亦過度集中於BTS，今年上半年佔逾87%，去年同期比率更達97%。有分析員警告，BTS的成員未來需服兵役，可能影響該組合的運作。

此外，BTS一名成員近日有關韓戰的言論，遭中國內地網民狙擊，結果導致三星電子將與BTS合作推出的商品在內地網店即時下架。

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