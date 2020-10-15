【港股開市】阿里巴巴挫逾2%　滙豐考驗30元

港股開市偏軟，恒生指數跌133點或0.54%，報24,533點；國企指數低開41點或0.42%，報9,879點；科技指數跌53點或0.69%，報7,766點。

螞蟻集團上市現暗湧，阿里巴巴開市跌2.4%，報290.4港元，是表現最差藍籌；騰訊由高位回吐0.6%，企570元；小米集團跌1.1%，合共拖低恒指59點。京東集團跌2.4%；美團點評逆市升0.5%。

滙豐控股持續受壓，股價跌1.6%報30元；旗下恒生銀行除息，股價低開0.8%。其他重磅股個別發展，中國移動及香港交易所跌0.9%及0.8%；建設銀行及友邦保險跌0.4%；中國平安升0.5%。

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