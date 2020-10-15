A股快報：兩市靠穩　融資餘額增67億人民幣

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開2點或0.06%，報3,342點；深成指高開11點或0.09%，報13,702點；創業板指高開2點或0.11%，報2,767點。

人民銀行進行500億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，無逆回購到期。

此外，人行進行5,000億元1年期中期借貸便利(MLF)操作，利率為2.95厘。周五(16日)將有2,000億元MLF到期。

截至周三(14日)，上交所融資餘額報7,319.54億元，按日增加24.80億元；深交所融資餘額報6,948.70億元，按日增加42.74億元；兩市合計14,268.24億元，按日增加67.54億元。

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