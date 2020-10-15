中國經濟：9月通脹回落至1.7%　低過預期

統計局公布，中國9月全國居民消費價格(CPI)按年增長1.7%，預期增長1.9%，前值增長2.4%。其中，城市上漲1.6%，農村上漲2.1%；食品價格上漲7.9%，非食品價格持平；消費品價格上漲2.6%，服務價格上漲0.2%。今年1至9月全國居民消費價格較去年同期上漲3.3%。

食品中，9月份豬肉價格上漲25.5%，漲幅較8月大幅回落27.1個百分點；鮮菜價格上漲17.2%，漲幅擴大5.5個百分點；牛肉和羊肉價格分別上漲9.0%和5.4%，漲幅分別回落5.4和4.3個百分點；鮮果價格下降6.9%，降幅收窄12.9個百分點；雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降17.7%、9.1%和4.7%，降幅分別擴大5.3、7.5和3.8個百分點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，9月份各地積極落實好「六穩」及「六保」政策和常態化疫情防控措施，市場供需狀況總體穩定。隨着生豬生產持續恢復，存欄不斷改善，儲備豬肉投放增多，豬肉供給有所增加，價格由上月上漲1.2%轉為下降1.6%。非食品價格上漲0.2%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約0.14個百分點。

9月份工業生產者出廠價格(PPI)按年下降2.1%，預期跌1.8%，8月份下降2%。期內工業生產和需求穩定恢復，工業品價格繼續回升，PPI按月升0.1%，升幅較上月回落0.2個百分點。

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