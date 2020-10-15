港股格局：許繹彬料兩萬四關有支持

港股周四早間向下。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美股走勢偏軟，美國就刺激經濟方案仍陷入僵局，再加上強生和禮來等企業的新冠疫苗測試波折不斷，令市場承壓下行，最終美股全線下跌。港股周四早間亦隨外圍向下，料周四跌幅將繼續擴大。

他認為，雖然本月港股氣氛暫未能得以改善，後市可能受制於更多因美國大選而傳出的不利因素，但每當大市跌近24,000點，便好像有「無形之手」作出扶持，故建議投資者暫以20天線24,034點作其支持指標，上望則希望能突破24,800點。

許續稱，市場焦點落在螞蟻集團A+H上市的步伐。惟螞蟻上市一波三折，市場消息指螞蟻集團A股基金傳涉利益衝突受查，令其上市審批延誤；而隔晚又有知情人士指美國國務院已遞交一份提案，要求特朗普政府將螞蟻集團列入貿易黑名單。雖然螞蟻最終會否受制裁、上市步伐會否放緩實在不得而知，但中美關係的發展亦面臨相當大的不確定性，故建議投資者仍需抱審慎態度。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299