壹傳媒股價異動調查拖2個月　政界斥證監不作為　反中亂港獲包庇

壹傳媒黎智英於今年8月涉違反《港區國安法》被捕後，其公司股價隨即出現異動，短短數日大上大落，警方其後以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕15人，證監會事後僅發聲明稱協助警方調查，至今逾2個月仍未見任何實質進展，有政界人士狠批證監會不作為及處事雙重標準，質疑是否反中亂港人士遇事就有人包庇，相反愛國愛港人士屢遭打壓，甚至是「無運行」。

壹傳媒今(15日)股價再呈異動，即市曾低見0.247元，較8月高位累跌87%；現報0.29元。

香港政研會主席鄧德成一直關注壹傳媒股價異動事件，他最早於8月11日以個人名義去信證監會投訴，惟事隔逾2個月，證監會至今未有交代調查進展，鄧透露有意向申訴專員公署投訴證監會涉嫌行政失當，亦打算向廉政公署作出舉報，以調查事件有否牽涉貪污舞弊或利益輸送。

鄧再次要求證監會分階段交代壹傳媒股價異動事件進度，同時應向壹傳媒發出譴責聲明，要求壹傳媒管理層向投資者清楚交代事件，以保障投資者利益。

「23萬監察」發言人王國興稱，壹傳媒股價當日出現異動，證監會應立即勒令壹傳媒停止市場交易，惟證監會未有讓其暫時停止掛牌，王對此表示強烈譴責。

王稱，證監會調查近2月仍未有進一步行動，涉嫌包庇縱容壹傳媒，並質疑證監會瀆職。他強調證監會應盡快就事件向公眾交代，避免進一步影響交易所的信譽，倘若證監會繼續拖延，或令其他投資者失去信心。

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