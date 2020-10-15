新股專輯：傳DayDayCook正與投行接觸　籌備赴港上市

內地媒體報道，煮食平台日日煮(DayDayCook)近期正與投行密切接觸，籌備赴港上市。

報道稱，日日煮是一個「以美食為靈感」的生活方式品牌，圍繞用戶需求，構建了以DDCTV內容IP、特色內容電商、美食生活體驗館為業務的品牌生態系統。為美食生活領域內容創業者搭建資源共享平台。

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