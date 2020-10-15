泰國曼谷戒嚴　股市暫停　泰銖受壓

泰國反政府示威浪潮升溫，警方驅散包圍總理府的數萬民眾並逮捕帶頭示威者後，周四(15日)上午宣布曼谷戒嚴。

自7月初以來要求總理辭職和修憲的反政府運動升溫，抗議民眾周三晚間突破警方防線，在總理帕拉育辦公室所在的辦公室大樓外紮營，更有示威者對王后蘇堤達的車隊豎起三隻手指，這是模仿電影《饑餓遊戲》表達抗議的意思，是罕見有示威者公開挑戰泰國皇室成員。

根據帕拉育簽署的聲明，首都的示威並非憲法允許的和平集會，直接影響到政府對疫情的控制，「可能導致更多暴力，影響到經濟和民眾安全」。戒嚴令禁止5人或5人以上聚會，也不准公開散布可能有害國安的新聞或網路訊息，以結束街頭示威。

泰國市面氣氛緊張，當地股市暫停。外電報道，今年以來，外資淨沽出106億美元泰國資產，股匯承壓，如今局勢惡化，情況更加堪憂。泰銖匯率周四上午跌0.1%，兌美元貶至31.215，今年以來已貶值約4%；而以周三泰國SET指數收報1,263.99點，今年以來已重挫約兩成，可謂股匯雙失！

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