港股格局：郭家耀指上落市持續 比亞迪未見頂

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期反覆向上，周三(14日)一度上試24,800點水平後現阻力。不過，舊經濟股反彈似乎告一段落，新經濟股亦受不利消息困擾，有機會借勢回吐。由於權重股份上升動力有限，相信大市維持反覆上落局面，指數暫時受制25,000點阻力，下方支持則在24,000點。

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