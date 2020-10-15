港股格局：郭家耀指上落市持續 比亞迪未見頂
2020年10月15日 10:54
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期反覆向上，周三(14日)一度上試24,800點水平後現阻力。不過，舊經濟股反彈似乎告一段落，新經濟股亦受不利消息困擾，有機會借勢回吐。由於權重股份上升動力有限，相信大市維持反覆上落局面，指數暫時受制25,000點阻力，下方支持則在24,000點。
「ATM」近日先後破頂，但據報阿里巴巴(09988)持股33%的螞蟻集團上市進度受阻，甚至美國政府考慮將螞蟻納入貿易黑名單，雖然消息未經證實，但郭預期上市時間或進一步推遲，對阿里巴巴股價或有一定影響。至於騰訊控股(00700)亦遭管理層減持，短期或借勢回調。不過，市場預期兩間公司第3季業績或有理想增長，相信回調幅度有限，時間亦不會維持太久，低位已買貨的投資者不妨耐心持有。
比亞迪股份(01211)自8月底以來已累升逾90%，周四(15日)再創上市新高。郭家耀指出，集團早前發盈喜，並上調盈利預測，而市場對其新車款推出有一定期待，加上刀片電池有望提供給其他車廠使用，有望擴闊產品線及盈利能力。由於股價累積一定升幅，估值已偏高，現水平追入要提防股價震盪，但長線電池業務仍有提升空間，料股價有望再破頂。
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