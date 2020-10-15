【專家點評】鄧建初：美國總統選舉出現鐘擺回盪

不久前初哥曾經寫過一篇文章，預測變臉總統如果當選，政治政策亦會隨之而全盤改變。首場辯論結束，特朗普因為表現欠佳，民調支持率急降。兩日後更驚爆染上新冠肺炎病毒，入院三日立即以強人姿態迅速出院。如此動作，無非是想告訴全世界，他身體狀況良好，絕對適合繼續做總統。

4年前的美國總統選舉，結果大出意料之外，出現「黑天鵝」事件，金融市場出現短暫大震盪。大熱門希拉里，民調一路領先，加上投票給她的人數多過對手200餘萬，最終卻不敵異軍突起的特朗普。箇中原因是美國的選舉制度並非簡單地一人一票，而是由每州份的選舉人票作最終投票結果，特朗普就是靠贏取搖擺州份的選舉人票，一舉擊敗對手而當選。搖擺州份的市民由於知識水平略遜，所以歷來投票均很受當時的氣氛影響，平添了不明朗因素，州份的選舉人數票源花落誰家，只有揭盅日才知曉。

4年任期即將屆滿，特朗普前言不對後語的行為加劇出現，務求日日可以在媒體上出鏡，毫不理會自己的形象。在他的領導之下，美國道德水平大幅下降，以往琅琅上口的普世價值，已不知從何說起。為這個國家帶來的傷害，影響全世界的和平，後遺症只有往後的歷史才知道。

根據最新的民調，落後差距百分比逐漸擴大，只要競選對手民主黨參選人拜登沒有染上病毒的話，可望擊敗特朗普。然而，有評論謂英國首相約翰遜染上病毒後的民望竟大幅上升，所以反射到特朗普今次的情況，應有類同的效應出現。

初哥認為，這種反射動作效應於約翰遜和特朗普是截然不同。

兩人雖同擁有「壞孩子」身影，然而約翰遜在政治圈打滾了數十年，深諳政治之術，在適當時機露出一手有利他民望的做法。大家還記得，在前首相卡梅倫的「脫歐公投」中，他憑着跳出來極力反對上司的建議而贏得支持率，得以扶搖直上。染上疫症康復後，嚴厲控制疫情擴散，與特朗普同樣染上病毒後的處理方式有天淵之別。

這可能與美國總統選舉11月3日太近有關，特朗普用類固醇去極速回復體力，掩飾自己的健康問題；對境內20餘萬肺炎死亡人數輕描淡寫，將疫症持續惡化無力阻止擴散之責任諉過於中國，轉移視線；一味誇誇其詞讚美自己上任後經濟良好，從中國搶回不少職位及資金。卻與國民眼見之事實不符，自必有反效果出現。若以「鐘擺理論」來看，鐘擺已經開始回盪。弱勢已成，部分選民轉投拜登，相信特朗普明年一月後離開白宮。至於連任失敗後，特朗普往後有何舉措，我們當吃花生睇騷算了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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